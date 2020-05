Sinds de release vorige maand zijn er al heel wat updates verschenen voor Predator: Hunting Grounds. Deze voerden een groot aantal verbeteringen en veranderingen door, maar voegden geen nieuwigheden toe. Eind deze maand komt daar verandering in.

Vanaf 26 mei kunnen we aan de slag met zowel betaalde als gratis downloadbare content. De eerste, gratis update zal dan beschikbaar zijn voor iedereen die in het bezit is van de game. Je kunt dan in de game cassettebandjes vinden die je uitleggen hoe Dutch zijn verhaal met dat van de game verstrengeld is.

En daarmee zijn we meteen aangekomen bij de betaalde DLC die beschikbaar zal zijn vanaf dezelfde datum: de Arnold Schwarzenegger look-a-like genaamd Dutch. Tevens krijg je early access voor de QR5 “Hammerhead” Rifle en Dutch zijn mes. Deze wapens worden later in juni voor iedereen gratis.

De prijzen voor de content werden helaas nog niet bekendgemaakt.