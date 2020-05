Sony heeft een nieuwe State of Play uitzending aangekondigd en die zal volledig in het teken staan van Ghost of Tsushima. Deze uitzending zal morgenavond om 22:00 uur plaatsvinden op Twitch en YouTube en tijdens deze uitzending krijgen we maar liefst 18 minuten aan beelden en informatie te zien/horen.

Sucker Punch zal nieuwe gameplay footage tonen, waaronder exploratie, gevechten en meer. Dat belooft wat en daarmee krijgen we nu eindelijk echt veel meer van de game te zien die al op 17 juli zal verschijnen. Noteer morgenavond 22:00 uur in je agenda en check de livestream, uiteraard hier op PSX-Sense.

Sony heeft overigens aangegeven dat ze tijdens deze uitzending geen woord zullen reppen over de PlayStation 5. Dan weet je dat alvast.