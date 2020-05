Eerder kon je al lezen dat Warner Bros. met een gigantische uitbreiding gaat komen voor Mortal Kombat 11. Vandaag komt daar wat eyecandy bij, want er is een gameplay trailer vrijgegeven van de uitbreiding.

In de trailer krijg je de vechtstijlen te zien van de nieuwe speelbare personages Fujin, Sheeva en Robocop. Ieder heeft zijn eigen vechtstijl en met name Robocop is een interessante.

Nieuwsgierig geworden? Check dan onderstaande trailer en vanaf 26 mei kun je zelf aan de slag met de uitbreiding.