Epic Games heeft vandaag een eerste kijk gegeven op de Unreal 5 Engine, draaiende op een PlayStation 5. Het gaat hier om een real-time techdemo van een minuut of zeven die op de next-gen console van Sony gedraaid wordt.

Daarmee krijgen we een eerste blik op hoe games er op de PlayStation 5 uit kunnen zien, de engine is echter pas vanaf begin 2021 beschikbaar. De Unreal Engine 5 zal werken op de PlayStation 5, Xbox Series X, pc, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android en Mac.

De kern van deze engine zijn twee aspecten: Nanite en Lumen, waarbij het streven fotorealisme is. Druk hieronder op play en check de mooie beelden.