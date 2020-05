Vorige week liet Naughty Dog weten dat zij in de komende periode meer details zouden vrijgeven van The Last of Us: Part II. De ontwikkelaar heeft woord gehouden en zij hebben op het Europese PlayStation Blog gemeld dat ze starten met een videoserie rond de PlayStation 4-exclusive.

Deze serie zal bestaan uit vier delen en de eerste video is onder dit bericht te zien. Hierin gaat Naughty Dog dieper op het verhaal in, spoiler-vrij uiteraard. Op 20 mei zal het volgende deel beschikbaar worden gesteld, die zich op de gameplay focust.

27 mei is de dag waarop het derde deel te zien zal zijn, die over de details van het spel gaat en op 3 juni zal de afsluiter verschijnen. In die video zal de wereld van The Last of Us: Part II centraal staan.