Het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2020 ligt inmiddels achter ons en Sony heeft nu teruggekeken op de verkopen. Na de feestdagen is het vierde kwartaal aan het begin van het jaar altijd een wat rustiger kwartaal qua verkopen, maar Sony ziet wederom een mooie groei.

Er zijn 1.5 miljoen extra PlayStation 4 consoles verscheept, maar dat is een daling van 1.1 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Met de release van de PlayStation 5 aan het einde van dit jaar is het logisch dat de verkopen afnemen, desalniettemin mag Sony met in totaal 110.4 miljoen doorverkochte units niet klagen.

De PlayStation 2 inhalen lijkt echter niet langer haalbaar, gezien die op 155 miljoen verkochte units staat. Desalniettemin is de PlayStation 4 op dit moment de tweede in de rij van Sony’s meest succesvolle consoles ooit.

Bij de PlayStation Plus abonnees is een flinke groei te zien. Momenteel kent de service 41.5 miljoen gebruikers en dat is een groei van 5 miljoen gebruikers ten opzichte van vorig jaar.