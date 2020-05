Veel uitgevers/ontwikkelaars hebben laten weten dat zij, rond de tijd dat normaal de E3 op volle toeren zou draaien, een online presentatie zullen houden. Square Enix heeft laten weten dat zij dit voorbeeld echter niet zullen volgen.

Het coronavirus gooit dit jaar flink veel roet in het eten voor vele beurzen en de E3 is daar één van. Het evenement in Los Angeles is echter zo belangrijk voor veel uitgevers, dat zij alsnog presentaties aan het voorbereiden zijn. Met een online alternatief staat de maand juni straks alsnog volop in het teken van games.

Square Enix daarentegen is van mening dat het houden van een online evenement voor hen nu niet tot de mogelijkheden behoort. Dit zou door de pandemie veel te lang duren om in elkaar te zetten. De Japanse ontwikkelaar en uitgever kiest er nu voor om nieuwe games individueel aan te kondigen.