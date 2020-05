Heb je een abonnement op EA Access? Dan kan je weer aan de slag met een nieuwe game. Electronic Arts heeft namelijk FIFA 20 toegevoegd aan ‘The Vault’, zo laten ze via persbericht weten.

Voetbalfans kijken langzaam maar zeker alweer uit naar FIFA 21 en EA heeft al laten weten druk bezig te zijn met het nieuwste deel in deze franchise. Aangezien FIFA 20 inmiddels al bijna 8 maanden oud is, heeft de uitgever besloten om de game beschikbaar te stellen voor gamers die een abonnement op EA Access hebben.

Ben je nog geen lid van EA Access, maar heb je daar wel interesse in? Dan heb je de keuze uit twee abonnementen. Je kan per maand €3,99 betalen of je kan voor een jaar betalen en dat kost je €24,99. Dan kan je natuurlijk niet alleen FIFA 20 spelen, maar ook Madden 20, NHL 20, Burnout Paradise Remastered, Star Wars: Battlefront II en nog veel meer.