Gisterenmiddag verscheen er een teaser trailer online van de Mafia Trilogy met daarbij het bericht dat we op 19 mei meer zouden gaan horen. Maar de Microsoft Store is de officiële onthulling al voor en zette de games doodleuk online in de webwinkel. Hierdoor hebben we nu bijna alle informatie tot onze beschikking.

De Mafia Trilogy bestaat uit drie games: Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition en Mafia III: Definitive Edition. Hierbij is de eerste een volledige remake die er zeer indrukwekkend uitziet, zie de screenshots hieronder. Mafia II is een remaster en Mafia III betreft naar verwachting een compleet pakket met alle extra content.

Bij Mafia II zal overigens ook alle extra content inbegrepen zitten, zo staat in de Microsoft Store te lezen. Daar staat tevens dat de remake van de eerste Mafia op 28 augustus verschijnt, de remaster van Mafia II staat gepland voor 19 mei en naar verwachting verschijnt dan ook de nieuwe uitgave van Mafia III.

Mafia: Definitive Edition

Part one of the Mafia crime saga—1930s, Lost Heaven, Illinois.

Re-made from the ground up, rise through the ranks of the Mafia during the Prohibition era of organized crime. After a run-in with the mob, cab driver Tommy Angelo is thrust into a deadly underworld. Initially uneasy about falling in with the Salieri crime family, Tommy soon finds that the rewards are too big to ignore.

Key Features

Play a Mob Movie – Live the life of a Prohibition-era gangster and rise through the ranks of the Mafia.

Lost Heaven, Illinois – Recreated 1930s cityscape, filled with interwar architecture, and cars and culture to see, hear, and interact with.

Remade Classic – Faithfully recreated, with expanded story, gameplay and original score. This is the Mafia you remembered and much more.

Mafia II: Definitive Edition

Part two of the Mafia crime saga—1940s to 50s Empire Bay, New York.

Remastered in stunning HD detail, live the life of a gangster during the Golden-era of organized crime. War hero Vito Scaletta becomes entangled with the mob in hopes of paying his father’s debts. Alongside his buddy Joe, Vito works to prove himself, climbing the family ladder with crimes of larger reward, status and consequence.

Key Features