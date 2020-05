Ooit afgevraagd hoe het is als je een transformerend skelet zou zijn dat zich in allerlei figuren kan veranderen? Als het antwoord ja is, dan is de platform en puzzel game Skully wel wat voor jou. Uitgever Modus Games kondigt aan dat Skully zich al rollend op 4 augustus richting de PS4 begeeft.

In Skully moet je jouw eigen eiland zien te redden van het noodlot. Geen mens heeft ooit voet op dit eiland gezet en hier zal je gevaarlijke vulkanen, hoge bergen en andere landschappen moeten traverseren om het eiland te redden. Gelukkig kan Skully zich transformeren in verschillende figuren die hem zullen helpen met de puzzels en uitdagingen op zijn pad. Met behulp van magische modderpoelen transformeer je in drie verschillende wezens die ieder unieke vaardigheden hebben.

Hieronder kan je de eerste beelden van Skully bekijken die dus op 4 augustus zal verschijnen.