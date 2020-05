Zoals ieder jaar mogen we ook dit jaar een nieuwe Call of Duty verwachten en Treyarch staat nu aan het roer. In de afgelopen periode zijn er al diverse geruchten geweest over deze titel, zo zou de game zich onder andere afspelen in Vietnam. Nu zijn er weer nieuwe geruchten opgedoken op Reddit, die mogelijk de titel verklappen.

Deze informatie komt van een ‘lek’ en is niet geverifieerd. Toch staan er wel een aantal interessante zaken in die het noemen waard zijn. Zo zou de komende Call of Duty de subtitel ‘Black Ops’ of ‘Classified’ dragen. Eerdere informatie suggereerde al dat deze Call of Duty een soft reboot zou zijn van de Black Ops-serie en dat wordt nogmaals bevestigd. Het verhaal zou al meerdere keren herschreven zijn en is gebaseerd op de geannuleerde game ‘Fog of War’, die in ontwikkeling was bij Sledgehammer Games.

Bekende gezichten uit de franchise, zoals Alex Mason, Frank Woods en Jason Hudson, zullen van de partij zijn. Deze personages zijn echter niet speelbaar en de game zal zich voornamelijk in Vietnam afspelen. Andere locaties uit de Koude Oorlog zullen overigens ook voorbij komen.

Het verhaal zou zich met name richten op de militaire operaties van de Sovjet Unie en de experimenten die in die periode op mensen werden gedaan . Ook zullen er verwijzingen zijn naar president John F. Kennedy en er zou een missie zijn waarin de beruchte ‘Operation Northwoods’ centraal staat.

Het verhaal zou openen met een missie waarin Amerikaanse soldaten ’s nachts overvallen worden door de Vietcong troepen. In deze missie zal stealth een grote rol spelen en gedurende de game krijg je veel heftige beelden te zien. Denk hierbij aan bloed, verminkingen, martelscenes en andere duistere zaken. Deze info sluit aan bij het eerdere gerucht dat de Black Ops reboot een duister verhaal zou hebben.

Neem al deze informatie uiteraard met een scheepslading zout, want niets hiervan is bevestigd. Desalniettemin zijn er wel overeenkomsten met voorgaande berichten en er zou mogelijk wat juiste informatie tussen kunnen zitten, mits de overlap überhaupt op waarheid gebaseerd is.