Assassin’s Creed: Origins en opvolger Odyssey sloegen een nieuwe richting in voor Ubisofts populaire franchise. De game gooide zijn mantel van avonturengame met stealth aspecten grotendeels af en vond zichzelf opnieuw uit als actie-rpg. Niet iedereen was even overtuigd, zoals gewoonlijk wanneer een ontwikkelaar iets nieuws probeert. Eén van de steeds terugkerende klachten betrof het iconische ‘hidden blade’, dat veel van zijn kracht – en dus glans – verloren was.

Vroeger kon je eender welke nietsvermoedende vijand een enkeltje richting hiernamaals bezorgen met een vlijmscherp hidden blade in de nek. Origins en Odyssey pakten uit met een levelsysteem dat de hidden blade van deze kracht beroofde. Als je tegenstander een veel hoger level had dan jij, dan kon je hem niet langer stilletjes in één klap omleggen. Volgens een deel van de fans tastte dit de identiteit van de Assassin’s Creed games aan… en Ubisoft lijkt het hiermee eens te zijn.

Met Ubisoft bedoel ik specifiek Ashraf Ismail, creative director van Assassin’s Creed: Valhalla. In een interview met Kotaku gaf de man namelijk aan dat het nieuwste deel in de franchise de hidden blade in ere zou herstellen. Een vaardig speler zal met een goed gevoel voor timing in staat zijn om zo goed als elke tegenstander met één beweging van de hidden blade in het stof te doen bijten. Of hoe Ubisoft met Valhalla toch probeert om het wiel enigszins opnieuw uit te vinden.

“We wanted to look at the old games and see the greatness that those games had and acknowledge what’s great about the updated formula There was an identity and a uniqueness that we wanted to bring back for Valhalla.”

“Eivor receives the hidden blade quite early on… We continue with the idea that Eivor is not a trained assassin. Eivor is a Viking who receives this badass weapon and has to learn very quickly. Early in the experience, Eivor will learn a technique that, with the right timing … can one-shot-kill virtually anybody.”