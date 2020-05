Gisteren verblufte Epic Games menig gamer met een indrukwekkende techdemo van de Unreal Engine 5, draaiend op de PlayStation 5. Het mag duidelijk zijn dat de ontwikkelaar behoorlijk fan is van Sony’s nieuwste console.

CEO Tim Sweeney ging zelfs nog een stap verder en stak een heuse lofzang af over de PlayStation 5. Zo sprak hij over de ongeziene grafische kracht van het apparaat, dat zelfs de meest hightech pc’s van vandaag naar de kroon steekt. Ik laat hem even zelf aan het woord:

“The hardware that Sony is launching is absolutely phenomenal. Not only an unprecedented amount of graphics power, but also a completely new storage architecture that blows past architectures out of the water, and it’s so far ahead of even the state-of-the-art in the highest-end PCs you can buy.”

Grafisch zullen de games er dus alleen maar beter uitzien, met fotorealisme nu echt wachtend om de hoek. Vooral op vlak van belichting zal er blijkbaar een hele nieuwe wereld voor ons opengaan.

Daar hield Sweeney het echter niet bij. De man sprak ook in ontzagrijke termen over de opslagruimte die de PlayStation 5 kent in de vorm van de nieuwe SSD. Deze zou laadschermen en pop-in voorgoed tot verleden tijd moeten maken. Volgens Sweeney staan we met andere woorden aan de vooravond van een heuse revolutie.