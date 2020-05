Er zijn nog zekerheden in de wereld… Tijd voor de wekelijkse Red Dead Online update! Tot 8 juni hoef je niet meer in je buidel te tasten om een permanente posse op te richten. Deze kosten worden je namelijk tijdelijk kwijtgescholden.

Ook verkopers van illegale alcohol delen even in de vreugde: wie Moonshine verkoopt, zal 30% extra verdienen. Daarnaast krijgen verzamelaars nu 50% meer waar voor hun geld wanneer ze hun arrowheads of vogeleieren verkopen aan mevrouw Nazar.

Voeg hier nog een handvol kortingen (50% op voedsel, sterke drank en tabaksproducten; 40% op zowel het Potent Predator Bait Pamphlet als het Potent Herbivore Bait Pamphlet) en doorlopende Twitch- en PlayStation Plus-bonussen aan toe, en je beseft dat Rockstar zich verre van ingehouden heeft.

Om af te sluiten bevat de update zoals gewoonlijk weer enkele tijdelijke outfits, die dit keer tot slechts 26 mei beschikbaar zijn. We hebben ze hieronder even op een rijtje gezet: