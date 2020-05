Vanavond heeft Sony PlayStation een nieuwe State of Play uitzending gepland staan en die staat helemaal in het teken van Ghost of Tsushima. De video zal ongeveer 18 minuten duren waarin we nieuwe gameplay te zien krijgen, nieuwe details horen en meer.

De livestream start om 22:00 uur en kan je hier vanzelfsprekend volgen, dus zorg dat je over een half uur klaar zit voor al het nieuws omtrent de aankomende PlayStation 4 exclusive.