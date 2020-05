Zojuist is er een nieuwe trailer van RIDE 4 vrijgegeven en daarmee is ook meteen de game officieel aangekondigd. Deze nieuwe racegame is het vierde deel binnen de franchise en brengt simracing met motoren weer naar een nog hoger niveau.

Heel veel details hebben we jammer genoeg nog niet, maar de trailer belooft in ieder geval al veel goeds met prachtige in-game beelden. De game komt naar de PS4, Xbox One en pc en de trailer waarvan sprake tref je hieronder.