Net zoals vorig jaar organiseert Sony PlayStation ook dit jaar weer een Days of Play actie. Dit is een promotionele actie waarbij hardware, games en toebehoren tijdelijk in prijs omlaag gaan. De Days of Play 2020 gaan op 25 mei van start en duren tot en met 8 juni.

Tijdens de Days of Play kun je een PlayStation Plus abonnement aanschaffen voor de duur van een jaar en dat tegen een korting van maar liefst 30%. De tijdelijke aanbiedingsprijs is nu slechts €41,85. Je kunt je nieuwe jaarabonnement hier aanschaffen via onze partner KaartDirect. Deze code ontvang je meteen na betaling op je scherm en binnen een minuut per mail.

Heb je nog een actief abonnement? Dan val je niet buiten de boot. Je kunt een nieuw jaarlidmaatschap aanschaffen en die aan je huidige abonnement toevoegen. Hierdoor kan je een lange tijd vooruit met online gamen, je PlayStation Plus games, cloud opslagruimte en meer.