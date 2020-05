Assetto Corsa Competizione werd vorig jaar in mei voor de pc uitgegeven, maar intussen weten we dat de game ook naar de PlayStation 4 komt. Om het racespel nog even onder de aandacht te brengen, is er een nieuwe trailer vrijgegeven en die kan je onder dit bericht checken.

Het nieuwste deel in de Assetto Corsa-reeks komt op 23 juni uit, maar het is wellicht een goed idee om de game te pre-orderen, wat op dit moment alleen nog voor de fysieke versie kan. Als je dit doet, krijg je er namelijk het ‘Intercontinental GT Pack’ gratis bij. Dit pakket geeft je heel wat extra’s, waaronder vier tracks en 50 rijders. Deze uitbreiding is na de lancering van de game ook los verkrijgbaar, maar dan moet je daar €14,99 voor betalen.