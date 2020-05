Jeff Grubb van GamesBeat liet in april weten dat op 4 juni de officiële presentatie van de PlayStation 5 plaats zal vinden. Grubb heeft op Twitter nu wederom van zich laten horen en ditmaal over wat daar zal worden getoond.

De schrijver van GamesBeat houdt nog steeds vast aan de genoemde datum, waarop de PS5-onthulling zal plaatsvinden via een speciale State of Play-uitzending. Hij voegt daar nu echter nog iets aan toe. Volgens Grubb zal er een sloot van games getoond worden. Het kan zijn dat daar ook wat PS4-titels tussen zitten, maar Sony zal hoofdzakelijk de focus op next-gen houden.

Should be an entire slate of games. A lot.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 13, 2020