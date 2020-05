Fallout 76 heeft niet de beste start gehad vanwege de slechte kwaliteit, waardoor veel fans teleurgesteld waren. De game dateert alweer van november 2018 en is inmiddels – dankzij de vele (nodige) updates – een betere game geworden. Onlangs verscheen de grote en langverwachte Wastelanders update en die bracht heel wat content met zich mee.

Mocht je de game nooit gespeeld hebben, dan is dit weekend je kans. Fallout 76 zal namelijk gratis te spelen zijn en je kan dan ook gelijk met de Wastelanders content aan de slag. Met deze update kwamen er eindelijk menselijke NPC’s naar de game, wat de Fallout games juist zo interessant maakt. In onze special kan je meer lezen over de Wastelanders update, die naar onze mening een prima stap in de juiste richting is.

Via Twitter liet Bethesda nog weten vanaf hoe laat en tot wanneer je de game gratis kunt uitproberen.