2K Games liet vorige week weten dat zij een nieuwe golfgame op de markt zouden brengen die de start moet vormen van een nieuwe franchise. De release was toen nog niet bekend, maar nu is duidelijk geworden wanneer PGA Tour 2K21 zal verschijnen: 21 augustus 2020.

PGA Tour 2K21 bevat 15 gelicenseerde PGA Tour-banen die er levensecht uitzien, dankzij geavanceerde scantechnologieën. Je kan zelf ook je eigen parkoersen maken in de Couse Designer, die duizenden opties bevat. Ook is het mogelijk om een eigen golfer aan te maken, of je speelt met één van de twaalf aanwezige professionele golfers. Hieronder valt ook Justin Thomas, de ‘cover athlete’.

De game wordt gepresenteerd als een tv-uitzending door middel van onder andere dynamische cut-scenes en een naadloos herhalingssysteem. Het commentaar zal verzorgd worden door Luke Elvy en analist Rich Beem. Hieronder de eerste gameplay beelden.