Er zijn tegenwoordig veel uitgevers die hun oudere games nieuw leven inblazen. Dit als een remake of remaster, maar soms ook in de originele vorm op een disc. Iets wat voor de tijd van remakes en remasters best veel gedaan werd.

Het lijkt erop dat Capcom dit laatste in de nabije toekomst weer gaat doen met klassiekers uit de arcadehallen. Er werd namelijk een trademark aangevraagd onder de noemer ‘Capcom Arcade Classics’, die je hier terug kan vinden.

Het is natuurlijk niet veel, maar het zou niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt, dus de kans dat er binnenkort een aankondiging komt vanuit de uitgever hieromtrent is vrij groot. Ook omdat Capcom voor het komende jaar nog veel releases op de planning heeft staan, gaven ze laatst aan.