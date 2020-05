Ubisoft stelde na de release van Ghost Recon: Breakpoint dankzij teleurstellende reviews en veel kritiek een hoop games uit naar het volgende fiscale jaar. Inmiddels is fiscaal jaar 2021 al even onderweg en bij de laatste ‘earnings call’ heeft de uitgever zicht gegeven op wat we tussen nu en 1 april 2021 mogen verwachten.

De titels die Ubisoft zal releasen zijn: Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine, Gods & Monsters, Roller Champions, Brawhalla en Tom Clancy’s Elite Squad (mobiel). Daarnaast heeft Ubisoft nog wat andere kleinere games op de planning staan. Interessant is echter de vermelding van een onaangekondigde Triple-A release.

Naast de genoemde games komt er dus nog een andere titel uit, maar meer weten we niet. Het kan zijn dat het een nieuwe Far Cry betreft; daarover gaf bekend journalist Jason Schreier enige tijd terug al aan dat die in ontwikkeling zou zijn. Een andere hint is dat Michael Mando, acteur van Vaas uit Far Cry 3, laatst al hintte naar zijn terugkeer.

Het laatste deel – New Dawn – dateert bovendien van begin 2019, dus een nieuw deel begin 2021 zou niet gek zijn.