Fallout 76 is in april dit jaar behoorlijk hard terug gekomen met de Wastelanders update, maar ook wij gaven al aan dat Bethesda het hier niet bij moest laten en verder moest knutselen aan de game. Gelukkig mogen we in 2020 nog behoorlijk wat nieuwe content verwachten.

Naast nieuwe questlines, events en hebbedingetjes voor in jouw C.A.M.P., komt er ook een heus seizoenssysteem, genaamd 76 Seasons. Zo’n seizoenssysteem is iets wat we tegenwoordig veel zien in online games. Elk seizoen zijn er weer andere rewards te verdienen met verschillende opdrachten. De roadmap en een uitleg over 76 Seasons vind je hieronder.