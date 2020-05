De release van deze remake komt steeds dichterbij en THQ Nordic laat ook steeds meer beelden van de game zien. Battle for Bikini Bottom is een lekkere old-school platformer die oorspronkelijk in 2003 uitkwam voor onder andere de PlayStation 2. Bij dit soort platformers horen natuurlijk ook iconische baasgevechten.

In de onderstaande trailer zie je wat je zoal mag verwachten van deze baasgevechten, want ze zijn allemaal anders. Je neemt het op tegen robotversies van SpongeBob en zijn vrienden, maar ook figuren als de Vliegende Hollander en Koning Kwallenvis. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated verschijnt op 23 juni.