No Straight Roads heeft lang op zich laten wachten, maar het lijkt er nu toch echt op dat we op 30 juni aan de slag kunnen met deze game. Oorspronkelijk zou deze game in de lente van 2019 verschijnen, maar de game had nog de nodige verbeterpunten. Als we nu kijken naar de nieuwste beelden, durven we toch wel stellen dat ze ver zijn gekomen.

In No Straight Roads speel jij of met een vriend als Mayday en Zuke die samen het rockduo Bunkbed Junction vormen. Zij nemen het op tegen No Straight Roads, het grootste platenlabel van de wereld, dat langzaamaan alle non-electronische muziek wil laten verdwijnen. Met interessante ritmische elementen in baasgevechten, platformen en hack & slash gameplay lijkt No Straight Roads een boeiende game te worden.