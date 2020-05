Next-gen staat om de hoek en ook steeds meer games laten zich zien. Microsoft beet het spits af met Inside Xbox, waar we de eerste snippets konden zien van games die op de Xbox Series X zullen verschijnen. Niet getreurd, de meeste van de getoonde games komen ook gewoon naar de PlayStation 5, alleen was het soort games niet allemaal even aantrekkelijk voor de massa. De hype rondom de Inside Xbox was dusdanig groot dat mensen wat teleurgesteld waren, omdat er meer gameplay verwacht werd.

Enfin, hoop gedoe omtrent de ‘gameplay’ beelden en wat natuurlijk ook niet meehielp was de kwaliteit van de stream. Genoeg games die er tussen zaten die eigenlijk wel iets interessants lieten zien, maar totaal niet goed tot hun recht kwamen door de barslechte streamkwaliteit. Zeker als je nagaat dat next-gen games moeten pronken met een 4K-resolutie, gepaard met 60 fps beelden.

Neem bijvoorbeeld Bright Memory: Infinite, misschien wel de meest imponerende game van de hele livestream, maar de mooie windeffecten en de snelle gameplay werden in een roes getoond door de gecomprimeerde en slechte stream. De scherpte van de 60 fps presentatie ging daardoor verloren, waardoor de meeste mensen inderdaad niet per se onder indruk waren.

Als je de uitzending nu opnieuw kijkt, dan zul je de games in de juiste beeldkwaliteit kunnen bekijken. Dat is aanzienlijk indrukwekkender en dat ‘probleem’ zagen we eerder deze week ook bij State of Play. Na een lange tijd werd er veel van Ghost of Tsushima getoond, waarbij we de wereld en de gameplay mogelijkheden zagen. Maar wat je er ook van vond, de eerste kritieken waren er gelijk en dat was dat het er allemaal niet zo mooi uitzag. Wederom te danken aan de rampzalige kwaliteit van de stream.

We begrijpen dat de huidige situatie in de wereld vraagt om alternatieve opties, veel mensen werken immers vanuit huis en de middelen zijn wat beperkter. Maar uiteindelijk gaat het om een product in de markt zetten wat geld moet opleveren om de ontwikkeling en productie te rechtvaardigen. Als de consument hier een verkeerd beeld van krijgt, dan kunnen ze afhaken met het argument dat ze nog geen reden zien om eind dit jaar over te stappen naar next-gen. Of om bijvoorbeeld met Ghost of Tsushima te wachten tot de next-gen versie, want die zou er – op basis van de stream – dan een stuk beter uitzien. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn, omdat de indruk die men krijgt niet per se de juiste is.

In de komende maanden zullen de belangrijkste presentaties gehouden worden. Hierbij zal vrijwel alles via livestreams gaan, waaronder de belangrijke PlayStation 5 reveal. Dus het is belangrijk dat de kwaliteit echt omhoog gaat. Het risico bestaat immers dat er continu verkeerde indrukken gegeven worden en dan is het de vraag of een livestream wel de juiste keuze is. De hardcore gamer zal er misschien langs kijken, omdat hij/zij weet dat de daadwerkelijke kwaliteit beter is, maar dat hoeft niet voor iedereen te gelden.

Dat maakt dit tot een mooi onderwerp voor de Jouw mening van deze week. Stoort het, die matige kwaliteit? Of maakt het je niet zoveel uit en wacht je de HD of 4K upload af alvorens je je mening deelt? Moet hier wat aan gedaan worden of maak je je niet al teveel zorgen en weet je wel beter? Desalniettemin is een bekend gegeven dat de eerste indruk zeer belangrijk is en daarom werpen we dit punt vandaag onder het licht. Laat weten wat jullie kijk hierop is. Dat kan zoals altijd hieronder.