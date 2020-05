Update: De game is nu ook in de Europese PlayStation Store gratis, je kunt hier terecht voor de download (Thanks PBJ85).

Origineel bericht: Zin in een LEGO game? Dan raden we je aan – als je een Amerikaans PlayStation Network account hebt – om even naar de Amerikaanse PlayStation Store te gaan op je PlayStation 4. De game LEGO Ninjago is momenteel gratis beschikbaar om te downloaden.

Op moment van schrijven is de game in de Europese PlayStation Store echter niet gratis, dus het is even de vraag of Warner Bros. de game hier later alsnog ook kosteloos beschikbaar stelt. Het lijkt namelijk om een bewuste actie te gaan, gezien de game in de Amerikaanse Microsoft Store ook gratis is, maar dan voor de Xbox One.

De game is overigens niet al te groot om te downloaden, zo is het totale bestand 17.94GB. We raden je aan hiervan gebruik te maken, de game is immers best wel de moeite waard.