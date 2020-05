Deze generatie is voor Ubisoft een erg mooie en succesvolle geweest. Ze hebben veel games uitgebracht en het overgrote deel heeft ook buitengewoon goed verkocht. Er zijn maar liefst 11 titels die meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht hebben, zo laat de uitgever weten bij de laatste aandeelhoudersmeeting.

De titels die de mijlpaal van 10 miljoen verkopen voorbij zijn, zijn de volgende: The Division, The Division 2, Assassin’s Creed: Origins, Assassin’s Creed: Odyssey, Assassin’s Creed: Unity, Rainbow Six Siege, Watch_Dogs, Watch_Dogs 2, Far Cry 4, Far Cry 5 en Ghost Recon: Wildlands.

Alle games die Ubisoft voor het komende jaar op de planning heeft staan zullen cross-gen games zijn, dus of die titels ook de 10 miljoen sales weten te bereiken op enkel de current-gen platformen valt te betwijfelen.