Epic Games liet eerder deze week de Unreal Engine 5 techdemo zien, die behoorlijk indrukwekkend was. Hoewel de techdemo van A tot Z speelbaar is, gaat het hier niet om een bestaande game. De kans is dus klein dat hetgeen Epic toonde ooit speelbaar wordt.

Maar laat dat maar aan de gamers over, want met de toolset van Dreams is werkelijk alles mogelijk. Een gamer heeft nu een video gepubliceerd van de creatie waar hij/zij aan werkt en dat is een namaak van de Unreal Engine 5 techdemo. Hieronder de eerste beelden.

Het zal grafisch niet van hetzelfde niveau zijn, maar alsnog komen de beelden heel erg overeen met wat Epic liet zien.