Eerder deze week kondigde Milestone RIDE 4 aan en deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De release werd ook al gelijk aangekondigd: 8 oktober later dit jaar. In aanvulling op deze aankondiging en de eerste trailer, hebben we vandaag wat aanvullende details en screenshots voor je.

RIDE 4 beschikt wederom over een carrière modus, maar die is voor dit nieuwe deel volledig vernieuwd. In deze modus zul je deel kunnen nemen aan allerlei uitdagingen op locaties over de hele wereld, waarbij je de vrijheid krijgt om te doen en laten wat je wilt. Elke keuze die je maakt zal wel van invloed zijn op je verdere carrière en kan toegang geven tot speciale evenementen, races en uitdagingen.

De Endurance modus is volledig nieuw en daarin zul je deel kunnen nemen aan langdurige races. Spelers van de voorgaande delen weten dat Milestone inzet op realisme en authenticiteit, wat ze nu naar een nog hoger plan tillen. Daarom zijn dynamische lichteffecten en weersomstandigheden toegevoegd. Ook zullen spelers de pit in moeten gaan voor nieuwe banden en brandstof, én er zal in de Endurance modus nagedacht moeten worden over strategie.

Alle motoren die je in de game treft zijn vanaf de grond af aan opgebouwd op basis van CAD- en 3D-scans voor de meest authentieke weergave in de game. Hieronder valt het algehele design van de motor en ook zijn alle cockpits één op één overgenomen. Milestone belooft hiermee tevens een nieuwe grafische standaard. Verder beschikt de game over de mogelijkheid om eigen kledij te maken en het is mogelijk om diverse motoronderdelen aan te passen.

Afsluitend gebruikt Milestone zijn A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent) technologie om de meest realistische AI te realiseren in de game. Dit zorgt ervoor dat racen nog meer natuurgetrouw aanvoelt en natuurlijk voert dat de uitdaging verder op.