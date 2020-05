Respawn Entertainment is jarig en viert momenteel hun tienjarig jubileum. Eerder blikte de studio al terug op hun verschillende games uit het verleden, maar uiteraard was er ook tijd om even na te denken over de toekomst van de studio. Vince Zampella, het hoofd van de studio, ging hier dieper op in tijdens een interview met IGN.

Uit het interview was zowel goed als minder goed nieuws af te leiden. Het goede nieuws is dat we hoogstwaarschijnlijk iets zullen horen van Respawn tijdens EA Play volgende maand. Zampella deed echter enorm mysterieus en gaf nog geen specifieke details over wat we precies kunnen verwachten, om zo een verrassingseffect te creëren.

“The other things I would be hesitant to talk about because I want surprise and delight [for fans].”

Het minder goede nieuws is echter dat deze verrassing niet Titanfall 3 zal zijn. Respawn wist met de Titanfall franchise te imponeren en vele fans zouden dan ook graag een derde deel van deze sci-fi shooter zien verschijnen. Zampella benadrukte echter dat Titanfall 3 nog steeds geen prioriteit heeft en dat we dus onze verwachtingen moeten bijsturen.

“There’s nothing currently in development. But it’s always there. You see the little bits of stuff coming back [through the lore in Apex Legends]. At some point, I would personally like to see some kind of resurrection there. We’ll see if I can make that happen.”

Wat Respawn dan wel in petto heeft, zullen we te weten komen tijdens EA Play, dat op 11 juni van start gaat.