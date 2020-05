Toen Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in 2015 uitkwam, waren de meningen over de game wat verdeeld. De game ging gebukt onder een hoop bugs en erg veel content was er initieel ook niet. Rainbow Six Siege bewees echter dat een periode van enkele jaren tijd een wereld van verschil kan maken: vandaag de dag is de titel immers één van de meest populaire shooters op de markt.

Rainbow Six Siege werd zelfs zo populair dat de game onlangs een nieuwe indrukwekkende mijlpaal heeft bereikt volgens Ubisoft: meer dan 60 miljoen spelers gaven de game intussen al een kans. Dit cijfer werd bekendgemaakt tijdens een recente terugblik op het voorbije fiscale kwartaal van Ubisoft. Men liet hierbij ook weten dat tijdens het fiscale jaar 2019-2020 zelfs meer dan een miljard potjes werden gespeeld. Dit wil echter niet zeggen dat er meer dan 60 miljoen exemplaren verkocht werden, aangezien meerdere geregistreerde spelers via één kopie de game kunnen spelen.

Het ziet er bovendien niet naar uit dat de groei van Rainbow Six Siege in de toekomst zal stoppen: de game krijgt immers nog erg geregeld grote updates en zal bovendien ook speelbaar zijn op de next-gen consoles.