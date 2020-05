Zoals iedere week het geval is, heeft Rockstar Games ook nu weer verschillende extra beloningen geactiveerd in Grand Theft Auto Online. Momenteel staat onder meer GTA Online Gunrunning centraal: je krijgt twee keer zoveel GTA$ & RP als normaal in Sell Missions en de Research Speed is verdubbeld. Tevens ontvang je nu ook dubbele beloningen in de Bunker Series.

Ammu-Nation viert momenteel ‘Sidearm Week’ en dat brengt een mooie actie met zich mee. Alle pistolen bij Ammu-Nation zijn nu namelijk gratis verkrijgbaar. Wanneer je deze week een gokje waagt bij de Lucky Wheel in het casino, kun je de Grotti Itali GTO als hoofdprijs verdienen.

Tenslotte zijn er ook nog wat nieuwe kortingen en die hebben we hieronder opgesomd.