Volgende week zondag, op 24 mei om precies te zijn, is het precies vier jaar geleden dat Overwatch uitkwam. Deze hero shooter van Blizzard Entertainment bleek een groot succes en de game wordt nog altijd goed ondersteund met bijvoorbeeld speciale evenementen. Een event om het vierjarig bestaan van Overwatch te vieren kan dan natuurlijk ook niet uitblijven.

Daarom gaat op 19 mei het Overwatch Anniversary event van start. Dit evenement zal vervolgens doorlopen tot en met 9 juni. Hoewel Blizzard zelf nog niet veel details hierover heeft onthuld, deelde de studio via Twitter al wel een paar speciale skins die je tijdens het evenement kan vrijspelen. Deze kun je hieronder bekijken.

Ondanks dat Blizzard los van deze tweets nog niets heeft bekendgemaakt, zijn er al wel iets meer details gelekt. Zo zag een oplettende Reddit-gebruiker dat de patch notes per ongeluk voor korte tijd zichtbaar waren. Uit de beschrijving van het Anniversary event blijkt ook dat items en activiteiten uit vorige events terugkeren en dat spelers nieuwe wekelijkse uitdagingen kunnen verwachten.

Get ready to go hog wild. 🐷🎉

Earn new rewards and relive your favorite seasonal brawls in the Overwatch Anniversary event. The party starts on May 19. pic.twitter.com/baX9j10h8A

— Overwatch (@PlayOverwatch) May 14, 2020