Eerder deze week werd Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 aangekondigd, wat een bundel is van remasters van de eerste twee games uit de serie. De aankondiging riep bij velen nostalgische gevoelens op, zeker omdat Activision liet weten dat veel nummers van de oorspronkelijke soundtracks terugkeren.

Inmiddels is de volledige soundtrack van Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 bekendgemaakt en hieruit blijkt dat veruit de meeste nummers terugkeren in deze nieuwe uitgave. De soundtrack telt 18 nummers, terwijl er slechts zes nummers van de oorspronkelijke soundtracks (drie uit elke game) ontbreken. Het ligt voor de hand dat deze nummers nu niet zijn inbegrepen vanwege licentieproblemen.

Hieronder hebben we de nummers van Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 op een rijtje gezet. De gehele soundtrack is ook te beluisteren via een officiële playlist op Spotify.