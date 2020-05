Hoewel het door het coronavirus nog maar de vraag is of de Ronde van Frankrijk later dit jaar door kan gaan, is het binnenkort wel mogelijk om de grootste wielerkoers van het jaar virtueel te beleven in Tour de France 2020. Van deze game is nu een nieuwe trailer verschenen.

In de trailer zien we gameplay van een tijdrit. Ontwikkelaar Cyanide heeft tijdritten in het aankomende deel van de Tour de France-reeks verbeterd. De trailer laat ziet dat je bij tijdritten meer dan ooit je inspanningen moet zien te managen.

Tour de France 2020 komt op 4 juni uit voor de PlayStation 4.