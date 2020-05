Bij de aankondiging van Assassin’s Creed: Valhalla meldde Ubisoft dat de game dit najaar verschijnt. Een exacte releasedatum is vooralsnog echter niet bekend. Vlak na de onthulling dook er een gerucht op dat suggereerde dat de release gepland staat voor 16 oktober. Nu is er mogelijk opnieuw een aanwijzing dat de game inderdaad in die maand uitkomt.

Amazon Italië heeft namelijk voor korte tijd 15 oktober als releasedatum weergegeven op de productpagina van Assassin’s Creed: Valhalla. Dit werd natuurlijk snel opgemerkt en de winkel heeft de datum snel veranderd naar 31 december, wat vanzelfsprekend een placeholder is. Er werden al wel screenshots gemaakt, als bewijs dat Amazon Italië daadwerkelijk 15 oktober vermeldde.

Deze datum is dus één dag voor de eerder opgedoken releasedatum van 16 oktober. Hoewel het dus niet exact overeenkomt, wekt het wel het vermoeden dat Assassin’s Creed: Valhalla medio oktober uitkomt. In dat geval lijkt 16 oktober de meest realistische datum, omdat dat een vrijdag is, een dag waarop veel games verschijnen. Wanneer je bedenkt dat veel voorgaande Assassin’s Creed-delen op een vrijdag in oktober werden uitgebracht, zou het zomaar kunnen zijn dat dit met Valhalla ook het geval is.

Mogelijk wordt de releasedatum van Assassin’s Creed: Valhalla onthuld tijdens Ubisoft Forward, een digitale showcase die op 12 juli plaatsvindt.