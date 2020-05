Capcom heeft Resident Evil: Resistance, de asymmetrische multiplayergame die bij de remake van Resident Evil 3 zit inbegrepen, van een nieuwe update voorzien. Zoals eerder al was aangekondigd, heeft deze update een extra Mastermind aan de game toegevoegd. Het gaat om het bekende personage Nicholai Ginovaef. Indirect betekent de komst van Nicholai ook nog de toevoeging van een ander karakter.

Nemesis, een iconisch monster in de serie, is nu namelijk ook speelbaar in Resident Evil: Resistance. Wanneer je als Nicholai Ginovaef speelt, krijg je met zijn Ultimate vaardigheid namelijk de kans om Nemesis te laten spawnen en met dit monster je tegenstanders het leven zuur te maken. Nemesis kan zich volgens de ontwikkelaars snel voortbewegen en heeft zijn eigen arsenaal aan wapens.