Binnenkort gaat het tweede seizoen van Year 5 van Rainbow Six Siege van start. Het seizoen gaat Operation Steel Wave heten en hiermee worden er onder andere twee nieuwe Operators aan de game toegevoegd. Door middel van een trailer heeft Ubisoft deze twee Operators nu uit de doeken gedaan.

De eerste Operator is Håvard Haugland uit Noorwegen, die ook wel Ace wordt genoemd. De andere nieuwe Operator is Thandiwe “Melusi” Ndlovu uit Zuid-Afrika. Er is nog weinig bekend over wat de precieze vaardigheden van Ace en Melusi zullen zijn, maar in een kort bericht op de officiële website is wel wat achtergrondinformatie over de Operators te vinden.

Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten totdat we meer details krijgen. Ubisoft zal morgenavond om 18:00 uur Operation Steel Wave namelijk volledig onthullen en dan komen we vast ook meer te weten over Ace en Melusi.