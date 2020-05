Er is helaas weer een nieuwe titel toegevoegd aan de reeks games die hinder ondervinden van het coronavirus. Ook Guilty Gear -Strive-, de aankomende vechtgame van Arc System Works, is namelijk uitgesteld doordat de uitbraak van het virus en alle bijkomende gevolgen de ontwikkeling belemmeren.

Dit maakte de studio bekend op Twitter. Arc System Works meldt dat de ontwikkeling flink vertraagd is, maar ook dat het uitstel ook wordt gebruikt om de kwaliteit van de game naar een hoger niveau te tillen. Dit gebeurt naar aanleiding van feedback op de gesloten beta die onlangs werd gehouden.

Guilty Gear -Strive- zou oorspronkelijk aan het einde van dit jaar verschijnen. Nu staat de release gepland voor begin 2021. Een precieze releasedatum werd nog niet gemeld door Arc System Works.

A message from Takeshi Yamanaka, the producer of #GuiltyGearStrive. pic.twitter.com/BbuFT6zKK3

— ArcSystemWorks ➡️ Staying Inside (@ArcSystemWorksU) May 15, 2020