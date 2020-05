Ghost of Tsushima is nog twee maanden van ons verwijderd, maar de nieuwe informatie over deze titel begint geleidelijk binnen te stromen. Zo kregen we onlangs nog 18 minuten aan nieuwe gameplay te zien waarin verschillende elementen van de game werden toegelicht. Zo werd nu ook de PlayStation Store pagina aangepast, waardoor we nu weten hoeveel kostbare gigabytes de game ons zal kosten.

Het antwoord zal je misschien wat verbazen, want voor een game die er zo groots en uitgebreid uitziet als Ghost of Tsushima, is de bestandsgrootte relatief beperkt. Slechts 50GB zal deze titel van je harde schijf vragen. Ghost of Tsushima vraagt hierdoor slechts half zo veel schijfruimte als die andere PlayStation exclusive, The Last of Us: Part II. In tijden waarin Call of Duty een slordige 200GB van onze schijf vraagt, is het zeker leuk om te horen dat er ook AAA titels verschijnen die ons niet wanhopig doen zoeken naar vrije schijfruimte.