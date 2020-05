Velen zullen waarschijnlijk spontaan nostalgische gevoelens van jeugdsentiment ervaren wanneer ze de Smurfen zien, de blauwe wezentjes van tekenaar Peyo die al sinds jaar en dag kinderen en volwassenen opvrolijken met hun knotsgekke avonturen. De Franse uitgever Microïds en ontwikkelaar OSome Studio kwamen met erg leuk nieuws naar buiten: er wordt momenteel gewerkt aan een 3D actie-avonturengame gebaseerd op de Smurfen. Dit alles in samenspraak met de officiële licentiegever IMPS.

De game zal een totaal nieuw verhaal vertellen, maar zal wel beroep doen op de gebruikelijke dosis humor, avontuur en spanning. Elliot Grassiano, de vice president van Microïds, is alvast erg enthousiast:

“We are delighted for concluding this new partnership with IMPS! Thanks to this trans-generational license and the talent of OSome Studio, a long time Microïds partner studio which worked on several family games, we are confident in bringing together all gamers in the wonderful world of the Smurfs. The worldwide success met by The Smurfs will also allow us to increase our brand awareness overseas and position Microïds as a major player internationally.”