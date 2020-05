Ontwikkelaar Vicarious Visions sleutelt momenteel vlijtig aan een brok nostalgie om U tegen te zeggen. De studio brengt binnenkort namelijk geremasterde versies uit van Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2, titels die bij veel virtuele skatekampioenen nog steeds goede herinneringen oproepen. De remasters komen binnen enkele maanden onze kant op.

Daar houdt het goede nieuws echter niet op. Jen Oneal – de studiobaas van Vicarious Visions – liet namelijk optekenen dat de game bij release géén microtransacties zou bevatten. Best opmerkelijk, zeker met uitgever Activision aan het roer. Oneal sluit echter niet uit dat microtransacties later alsnog hun weg naar het spel zouden kunnen vinden.

“Everything that you see at launch is going to be unlocked with gameplay. We’re not planning on having monetization at launch.”