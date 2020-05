Assassin’s Creed is al jaar en dag een gevestigde waarde in het videogamelandschap. Dat wil echter niet zeggen dat de reeks geen gedaanteverwisselingen doorgemaakt heeft. Origins en Odyssey – de laatste delen, die zich respectievelijk in het oude Egypte en Griekenland afspeelden – waren hier het ultieme voorbeeld van. De nadruk op stealth werd ceremonieloos ingeruild voor de actie-rpg aanpak. Dit tot grote spijt van heel wat fans van het eerste uur.

Valhalla – het nieuwe deel dat langzaam aan de horizon opdoemt – belooft hier verandering in te brengen. Vorige week las je hier al dat de game het iconische ‘hidden blade’ in ere zal herstellen. Nu laat creatief directeur Ashraf Ismail in een korte Q&A video weten dat ook de gekende hoodie opnieuw zijn opwachting zal maken. En er is meer: sociale stealth, een belangrijk onderdeel in de eerdere games, zal eveneens terug van de partij zijn. Klinkt goed, toch?