Verheug u, want er is reden tot feesten. Vandaag heffen we het glas op een gekende franchise, die een indrukwekkende mijlpaal bereikt heeft. Het gaat om Resident Evil, de iconische survival horror reeks van Capcom. Dankzij wat handig rekenwerk van onze collega’s bij VG247 weten we dat er wereldwijd meer dan 100 miljoen games uit deze franchise over de toonbank gegaan zijn.

Eind maart maakte Capcom hun verkoopcijfers bekend. Resident Evil bleek toen eenzaam op kop te staan, met maar liefst 98 miljoen verkochte exemplaren. Als we deze kennis koppelen aan de wetenschap dat de Resident Evil 3 remake in zijn eerste vijf dagen twee miljoen keer langs de kassa passeerde, hoef je geen wiskundig genie te zijn om het rekensommetje te maken.

Proficiat, Resident Evil. Op naar de toekomst!