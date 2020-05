Met de release van SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated op 23 juni is THQ Nordic nu begonnen met het uitgebreid tonen van de game. Vorige week kregen we al wat baasgevechten te zien en vandaag ligt de focus op Goo Lagoon.

Deze omgeving zul je in de game bezoeken en om een indruk van het herwerkte gebied te krijgen kan je de onderstaande trailer bekijken. Deze toont gelijk ook weer even de vrolijke sfeer en je krijgt een degelijke indruk van de gameplay.