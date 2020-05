Ubisoft heeft wereldwijd behoorlijk wat studio’s en een deel daarvan zijn zelf door de Franse uitgever uit de grond gestampt, een ander deel zijn aangekochte studio’s. Dat laatste is iets waar Ubisoft naar blijft kijken, zo heeft CEO Yves Guillemot bij aandeelhouders aangegeven.

Ze zijn van plan om te gaan kijken om nieuwe studio’s aan te schaffen, maar dat zullen ze op een voorzichtige manier doen. Met de coronapandemie is momenteel enige voorzichtigheid geboden, omdat het virus impact kan hebben op de plannen, de financiële middelen en meer.

Maar als zich mooie kansen aandoen, dan zal Ubisoft die zeker aangrijpen. Zo zegt Guillemot:

“We are studying carefully the market these days and if there are opportunities we will take them. At the same time we have also to tackle these new challenges so it’s taking a little bit of our time. For sure, we’ll look at it carefully.”