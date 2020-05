Een prachtig hotel, alle voorzieningen tot je beschikking en een zeer goede service van het personeel. Dat is wat je verwacht als je op vakantie gaat, maar dat is niet wat je krijgt als je een overnachting boekt in Hotel R’n’R. Hoewel het streven van het hotel nobel is, kan je daar niet al te gerust overnachten.

In deze game is het voornaamste doel om werkelijk alles te slopen en de andere gasten elke vorm van plezier te ontnemen. Dat gaat gepaard met allerlei bizarre situaties en het resultaat is een opmerkelijke en ogenschijnlijk zeer vermakelijke titel voor PlayStation VR. Check de trailer hieronder voor een eerste indruk.

Hotel R’n’R verschijnt op 28 mei.