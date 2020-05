The Division 2 heeft op de pc een feature die niet terug te vinden is in de consoleversie van de game. Het is mogelijk om The Division 2 op pc met Google Stadia in cross-play te spelen en hoewel dat misschien als indicatie gezien kan worden dat Ubisoft dat voor alle platformen wil, zit het er voorlopig niet in.

Op dit moment zijn er geen plannen om cross-play op korte termijn naar The Division 2 te brengen op de PlayStation 4 en Xbox One. Waar het voornamelijk aan ligt is dat The Division 2 niet gemaakt is met cross-play in gedachten, hierdoor zou het heel veel werk zijn om het alsnog te realiseren.

Dat betekent niet dat het uitgesloten is, maar voorlopig zit het er dus niet in.